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Предварительные итоги муниципальных довыборов могут появиться к полуночи

фото ЗакС политика Предварительные итоги муниципальных довыборов могут появиться к полуночи

Глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что подсчет голосов может закончиться к полуночи. Первыми появятся данные из МО "Красное Село" и МО "Понтонный", где на избирательных участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

- На 14 из 19 избирательных участков [есть КОИБ], поэтому я надеюсь, что мы около 10 часов вечера уже будем иметь результаты с этих участков. На пяти участках у нас используется машиночитаемый код, соответственно также мы надеемся, что достаточно быстро там пройдет подсчет и мы увидим данные где-то чуть позже, часов в 11-12, в зависимости от того, как  быстро будут работать комиссии, - рассказал Мейксин. 

В Петербурге 9 апреля проходят дополнительные муниципальные выборы в трех муниципалитетах. Планируется заместить пять вакантных мандатов. Глава ГИК Мейксин ранее сообщил, что по состоянию на 9:00 никаких нарушений выявлено не было

Подробнее о голосовании - читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Красное Село
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Понтонный
Пока еще нет голосов...
МО Южно-Приморский




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