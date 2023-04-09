В Южно-Приморском на довыборы пришли бюджетники с неподходящей пропиской

"Наблюдатели Петербурга" в своем Telegram-канале сообщили, что на избирательные участки № 1106 и № 1107 в муниципальном образовании "Южно-Приморский" пришли голосовать сотрудники бюджетных учреждений, которые не могут голосовать на текущих довыборах. Доверенное лицо кандидата от "Новых людей" Андрея Парамонова Андрей Бражников рассказал ЗАКС.Ру, что на УИК № 1106 пришла голосовать женщина, которую члены комиссии не смогли найти в списках избирателей. Проверив прописку, ей заявили, что она голосовать на довыборах в "Южно-Приморском" не может, сообщил Бражников.

- Избирательница очень удивилась. Она прямо сказала, что ее с работы послали [голосовать]. Уже на выходе я догнал женщину, спросил у нее аккуратно: "Что у вас произошла за ситуация?". Она описала всю ее целиком. Я спрашиваю: "А как вы узнали, что здесь голосование, если вы здесь не прописаны?". Она такая: "Послали". Спрашиваю: "С работы?", она: "Ну да. <...> детский сад", - рассказал доверенное лицо Парамонова.

Он добавил, что женщина назвала место своей прописки - Кировский район. По словам Бражникова, он лично наблюдал только одну историю с бюджетницей, пришедшей голосовать якобы по просьбе работодателя не по прописке, но его коллеги говорят, что случай не единичный.

Подобную историю рассказал ЗАКС.Ру представитель издания "Наблюдателей Петербурга" Дмитрий Наумов. Он сообщил, что на УИК № 1107 пришла голосовать сотрудница бюджетного учреждения, которая прописана в другом округе.

- На проходной участковой избирательной комиссии мы лично встретили женщину, когда она спросила, здесь ли голосовать или нет, и озвучила свой адрес. Оказалось, что ее адрес находится в муниципальном образовании "Южно-Приморский", но ее дом не попадает в округ, где проходят дополнительные выборы, - рассказал Наумов.

По его словам, он сразу на проходной при полиции спросил у нее, кто ее попросил проголосовать - женщина не ответила. Позже за пределами школы, где находится избирательный участок, она призналась, что отправиться на выборы ее якобы попросили на работе - в местной поликлинике.

Напомним, 9 апреля в Петербурге проходят дополнительные выборы депутатов трех муниципалитетов. Среди них - МО "Южно-Приморский", в совете которого свободно одно место.

София Саттарова