Вишневский потребовал от прокуратуры остановить работы в сквере на Купчинской улице

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский откликнулся на жалобы жителей МО "Балканский", последние два года протестующих против застройки сквера на углу Купчинской улицы и улицы Олеко Дундича. Законотворец обратился в прокуратуру с требованием остановить строительные работы на территории, поскольку Госстройнадзор заявил, что разрешение на застройку участка не выдавалось.

"В то же время, как сообщает районная администрация, там идут какие-то "подготовительные работы". К чему "готовятся"?", - написал политик в своем Telegram-канале.

Сквер не включен в список зеленых насаждений общего пользования. В его защиту регулярно проводятся народные сходы, время от времени разгоняемые полицией. Участком земли владеет OOO "Лэк-Истэйт". Помимо Вишневского, против строительства жилья на нем выступает депутат Госдумы Оксана Дмитриева.