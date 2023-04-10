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Новости 19:59

"Фонтанка": Вместо Шишкиной вице-спикером ЗакСа станет Иткин из ЛДПР

фото ЗакС политика "Фонтанка": Вместо Шишкиной вице-спикером ЗакСа станет Иткин из ЛДПР

Место вице-спикера петербургского парламента, освободившееся после ухода с должности Марины Шишкиной, может достаться Павлу Иткину из ЛДПР, пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники.

42-летний петербуржец Павел Иткин впервые стал депутатом ЗакСа летом 2019 года. Ему передали мандат сложившего полномочия Олега Капитанова. В петербургское отделение ЛДПР он вступил в 2016 году. В реготделении он возглавляет контрольно-ревизионную комиссию.

До начала политической карьеры Иткин, получивший образование инженера-системотехника, более десяти лет проработал в IT-сфере.

Отставку Марины Шишкиной депутаты примут в ближайшую среду. Кресло вице-спикера она оставила, пожелав заняться самостоятельным политическим проектом, "близким по духу и по совести". Вместе с коллегами по фракции Андреем Алескеровым, Любовью Менделеевой и Александром Новиковым она на прошлой неделе также объявила о выходе из партии "Справедливая Россия - За правду".


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Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович  
Иткин Павел Михайлович 
Менделеева Любовь Юрьевна 
Новиков Александр Иванович 
Шишкина Марина Анатольевна 




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