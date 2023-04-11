В Петербурге отремонтировали электродепо "Дачное"

После четырехлетней реконструкции в Петербурге возобновило работу электродепо "Дачное", о чем сообщает пресс-служба Смольного. Церемонию открытия посетил губернатор Александр Беглов, наградивший благодарностями троих сотрудников.

"Сегодня в депо обустроены модернизированные цеха с самым современным оборудованием. Производственные мощности депо значительно увеличились", - констатировал глава города.

Беглов в очередной раз напомнил о самой крупной в истории Петербурга закупке подвижного состава: в рамках нее подземка получит в общей сложности 950 новых вагонов.

Новая конфигурация депо с полувековой историей позволит при необходимости ремонтировать в нем новые вагоны "Балтиец". Реконструкцию полностью оплатило ГУП "Петербургский метрополитен".

фото: gov.spb.ru