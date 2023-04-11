Депутата МО "Гагаринское" отпустили из СИЗО по просьбе следствия

Член муниципального совета МО "Гагаринское" Олег Старожуков, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вышел из СИЗО под домашний арест. Меру пресечения изменили еще 20 марта, обнаружил ЗАКС.Ру в базе Московского районного суда Петербурга.

С ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест вышло следствие, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Срок меры остался прежним - по 9 мая.

Напомним, Старожуков проходит по делу о контракте на благоустройство, заключенном между находящимся по соседству с "Гагаринским" муниципалитетом "Звездное" и компанией "Инспектстройсервис". Работы, в том числе уборка дворов от снега, по информации СК, были выполнены ненадлежащим образом, но деньги подрядчик получил в полном объеме. Следствие считает, что Старожуков "приискал" генерального директора "Инспектстройсервиса" для заключения договора с администрацией МО "Звездное".

Подробнее об обстоятельствах этого уголовного дела и взаимоотношениях между МО "Гагаринское" и МО "Звездное" читайте в материале ЗАКС.Ру.