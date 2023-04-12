Горсуд Петербурга оставил в силе штраф экс-депутату ЗакСа Резнику за дискредитацию армии

Городской суд Петербурга решил оставить в силе постановление Василеостровского райсуда о привлечении бывшего депутата Заксобрания Максима Резника к административной ответственности по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом информирует объединённая пресс-служба городских судов в среду, 12 апреля.

Резника оштрафовали на 30 тысяч рублей 27 февраля текущего года, признав его виновным в публичной дискредитации Вооружённых сил РФ.

Политика привлекли к административной ответственности за посты о событиях в украинской Буче.

Напомним, что Резник покинул Россию в сентябре 2022 года.