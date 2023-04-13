Часть улиц в Петроградском районе сделают односторонними из-за ввода платной парковки

На территории Петроградского района продолжается подготовка к введению зоны платной парковки: из-за грядущего нововведения более 20 улиц придётся сделать односторонними, заявил замглавы Дирекции по организации дорожного движения Петербурга Андрей Мацарин, пишет 78.ru.

На Петроградской стороне уже смонтировали свыше 100 стоек для дорожных знаков. До конца июня их число увеличится до 970. Кроме того, продолжаются работы по нанесению специальной разметки на асфальт.

Мацарин объяснил, зачем будет изменено движение на 21 улице.

"Это делается для того, чтобы все те необходимые нормы для нанесения разметки и указания парковочного пространства были реализованы в соответствии с действующим ГОСТом, а также сама программа по изменению направления движения реализуется для оптимизации и увеличения транспортных потоков", — отчитался чиновник.

На части улиц также поменяют направление движения, добавил Мацарин.

О начале обустройства будущей зоны платной парковки в Петроградском районе комитет по транспорту сообщал в середине февраля. По планам, с 1 июля здесь должно появиться более 10 тысяч машино-мест.

В 2022 году платные парковки в Центральном и Адмиралтейском районах принесли Петербургу 2,2 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда пришлось на поступления от выписанных нарушителям штрафов.