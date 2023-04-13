Ройзман* прикрепился к кафедре УрГУ

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман*, преследуемый по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), прикрепился к кафедре истории Уральского государственного университета. Об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщила его бывшая супруга Юлия Крутеева.

Экс-мэр Екатеринбурга погрузился в работу над диссертацией и собирается сдавать кандидатский экзамен. Произошло это в преддверии первого заседания по его делу, которое назначено на 26 апреля.

"Умеет человек удачно выбрать время. С другой стороны, видимо, мотивирует", - подытожила автор поста.

Уголовное дело против политика возбудили из-за прошлогоднего стрима на YouTube, в ходе которого он высказался о спецоперации на Украине. Нынешней весной находившийся под запретом определенных действий Ройзман* был отправлен в спецприемник за "демонстрацию экстремистской символики" (ст. 20.3 КоАП), где провел две недели. Его признали виновным в публикации "ВКонтакте": соцсети, в которой он никогда не регистрировался.

*Минюст внес Евгения Ройзмана в единый реестр иноагентов