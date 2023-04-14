Заключенные пожаловались Агапитовой на невозможность получить паспорта

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова провела прием заключенных на территории ИК-7 "Яблоневка" в Невском районе. Как сообщает пресс-служба правозащитницы, зэки были вправе потребовать беседы в отсутствие сотрудников ФСИН, и некоторые так и поступили.

Две жалобы, которые Агапитова отметила особо, касались документов, удостоверяющих личность. Оба осужденных гражданина рассказали, что родились в союзных республиках бывшего СССР и что в заключении не могут получить новые паспорта даже после их оформления.

"Если уж сотрудники социальной службы колонии провели определенную работу и документ сделан – почему бы его не привезти по месту отбывания наказания? Ведь даже в период заключения он может понадобиться, например, для вступления в наследство. К тому же, по сути, оформление паспорта – это первый и важный шаг к возвращению в социум", - прокомментировала правовую коллизию омбудсмен.

Тем не менее, до визита Агапитовой полицейские отказывались доставлять документы в колонию, а сотрудники ФСИН, со своей стороны, не уполномочены по таким поводам возить заключенных в участок. Чиновница пообещала взять на контроль проблемы всех содержащихся в "Яблоневке", кто пришел на прием.