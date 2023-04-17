Прокуратура заставила муниципалов МО "Измайловское" перенести детскую площадку подальше от теплосетей

В МО "Измайловское" перенесли детскую площадку с зоны тепловых сетей. Этого требовала прокуратура Адмиралтейского района, которая ранее внесла представление главе местной администрации Игорю Терентьеву. Ведомство отчиталось об исполнении 17 апреля.

Сейчас площадка, которая ранее находилась на Московском проспекте, перенесена в безопасное место. До этого объект угрожал здоровью детей, поскольку находился в зоне охраны тепловых сетей.

На прошлой неделе стало известно, что у площадок, расположенных рядом с сетями, будут устанавливать предупреждающие таблички. На них также будет указан номер телефона, по которому необходимо позвонить в случае аварии на теплосети. Отметим, в апреле уже дважды спасатели устраняли последствия прорыва труб с кипятком: в Адмиралтейском и Центральном районах.

Напомним, до этого прокуратура уже связывалась с муниципалами МО "Измайловское". В декабре 2022 года Терентьева оштрафовали на 5 тысяч рублей за неудовлетворительный ответ на обращение местного жителя.

Константин Леньков