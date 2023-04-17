Более 150 петербуржцев попросили Бастрыкина защитить дом Басевича

Градозащитникам удалось собрать порядка 150 подписей в защиту доходного дома Басевича, которому угрожает практически полный снос ради строительства апартаментов для работников Академии танца Бориса Эйфмана. Письмо адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Среди подписантов - внучка Басевича Марианна и правнук автора проекта дома Кирилл Зазерский, сообщили в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" 17 апреля.

Градозащитники уверены, что разрешение на снос исторического здания 1912 года постройки было получено незаконно. Активисты через суд пытаются оспорить право застройщика Setl Group на проведение работ, но пока безуспешно. Также суд отказался вводить меры предварительной защиты, которые могли бы отсрочить начало демонтажа частей здания.

"В этот критический момент, когда Дом Басевича уже обнесен строительным забором, когда уже со дня на день могут начаться работы по сносу, мы просим Вас принять меры к спасению уникального здания, в действительности являющегося объектом культурного наследия, и не допустить его безвозвратной утраты", - говорится в письме.

Активная борьба за сохранение здания продолжается с 2020 года. Сам дом за это время постепенно приходит в аварийное состояние. В нём периодически случаются пожары.

В середине марта КГИОП отказался включать доходный дом в перечень выявленных объектов культурного наследия. До этого рабочие уничтожили расположенный по соседству сквер. Тем временем Заксобрание решило присвоить застройщику статус почетного мецената города.

Константин Леньков