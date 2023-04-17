Минцифры: Пока нет оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

Ситуацию вокруг узаконенной рассылки электронных повесток военнобязанным официально прокомментировали в Минцифры. На сегодняшний день в законе о цифровизации воинского учета о сервисе "Госуслуги" как о средстве получения повесток ничего не говорится, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

"В явном виде в законе предусматривается использование портала Госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан", - гласит текст сообщения.

Способы рассылки повесток должно будет определить правительство отдельным нормативным актом.

Резонансный закон, в том числе ограничивающий в правах уклонистов, побудил партию "Яблоко" подать заявку на протестный митинг в Мурино. Чиновники Ленобласти отказали демократам, сославшись на некорректную форму документа. Партия предприняла повторную попытку согласовать мероприятие.

В минувшие выходные в Генштабе пообещали не рассылать электронных повесток "веерно".