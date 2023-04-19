Чиновники в Тульской области отозвали иск об ограничении родительских прав семьи Москалевых

Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации города Ефремов в Тульской области отказалась от иска в отношении семьи Москалевых, известной по приговору о дискредитации армии и по принудительному разлучению отца и дочери. Заявление об этом напечатано 19 апреля на сайте МО "Город Ефремов". Заседание по иску, целью которого было ограничить мать и отца в родительских правах, должно было состояться на следующий день.

"Главной задачей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних было обеспечить защиту интересов Маши, в первую очередь, - ее прав на получение образования. Все это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой. В итоге мама сейчас с Машей. У них хорошие отношения. Маша снова начала учиться", - приводятся слова главы комиссии Светланы Давыдовой.

Напомним, что проблемы семьи Москалевых с властями начались в прошлом году с пацифистского рисунка, сделанного школьницей Машей Москалевой на одном из уроков. В школу была вызвана полиция, а после на отца Алексея Москалева стали составлять протоколы из-за дискредитации армии. В нынешнем году протоколы привели уже к уголовному делу, из-за которого он был разлучен с дочерью.

В марте отца девочки приговорили к двум годам колонии, перед оглашениием приговора он предпринял неудачную попытку побега и был задержан в Белоруссии. Почти неделю адвокатам неизвестно его местонахождение.