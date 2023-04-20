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Новости 11:12

Первые призывники из Ленобласти отправились к местам службы

фото ЗакС политика Первые призывники из Ленобласти отправились к местам службы

Первые эшелоны призывников из Ленобласти отправились на места прохождения службы, уведомили "Деловой Петербург" в аппарате вице-губернатора по безопасности 47-го региона Михаила Ильина.

"Только что закончилась отправка в Вооруженные силы первой группы призывников из Ленинградской области. Новобранцы уже обеспечены всем необходимым вещевым имуществом, им выданы электронные документы и банковские карты", - поделились чиновники.

Перед выходными Ильин намерен посетить воинские части, в которых дислоцируют новобранцев. Отправка осуществлялась небольшими группами. Проходить службу призывники будут на территории Западного военного округа (ЗВО).

Ранее власти всех уровней неоднократно обещались, что новобранцев не будут направлять в зону военной спецоперации (СВО).


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