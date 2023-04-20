В Смольном опровергли сведения о начавшейся рассылке электронных повесток

Петербургское правительство прокомментировало появившуюся в СМИ информацию о том, что петербуржцы якобы начали получать электронные повестки через сервис "Госуслуги". Как сообщает официальный Telegram-канал Смольного, эта информация не соответствует действительности.

"В настоящее время юридическую силу имеют только повестки, врученные лично в руки или направленные заказным письмом с уведомлением по Почте России", - гласит сообщение.

Ранее сведения о рассылке повесток через "Госуслуги" опровергло Минцифры, указавшее, что подобную практику потребуется узаконить отдельным нормативным актом федерального правительства.

О возможном тестировании системы рассылки электронных оповещений призывникам в рамках подготовки к будущему осеннему призыву ранее 20 апреля заявил главный военком Петербурга Сергей Качковский.

Напомним, принятый на прошлой неделе закон предполагает дублирование бумажных повесток электронными и после их отправки дает военнообязанному менее месяца на посещение военкомата. В противном случае получатель документа лишится права на выезд за границу и на сделки с имуществом.