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Новости 16:03

В России признали "нежелательным" японский "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"*

фото ЗакС политика В России признали "нежелательным" японский "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"*

Генеральная прокуратура объявила нежелательной на территории РФ деятельность организации под названием "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"*, зарегистрированной в Японии. Движение известно, в частности, оспариванием территориальной принадлежности южных Курил.

Надзорное ведомство считает, что цели организации (отторжение части территорий) и формирование ею отрицательной репутации РФ представляет опасность для будущего островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Риски, по мнению прокуратуры, особенно высоки в настоящее время, когда в Японии и так растут антироссийские настроения.

Утверждается, что деятельность "Союза"* угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. 

*Генпрокуратура признала нежелательной в РФ организацию "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи"


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