В Смольном задумались над регулированием деятельности уличных аниматоров

Глава петербургского комитета по туризму Сергей Корнеев сообщил, что городское правительство озаботилось вопросом контроля над уличными аниматорами. Чиновники думают о способах регулирования этой сферы деятельности. Корнеев уточнил, что отдельных законодательных актов проблема вряд ли потребует, но имеются отдельные спорные нюансы.

"Мы видим, что есть как индивидуальные предприниматели, которые оформили свою работу, тогда мы смотрим на качество оказания услуг. В большинстве своём, видимо, это незаконная деятельность. Тогда это вопрос общественной безопасности, который требует дальнейшего регулирования", - приводит его позицию издание 78.ru.

По оценке главы комитета, жалоб и предложений, связанных с уличными аниматорами, в последнее время стало приходить меньше. Чиновник выделил идею определить специальные зоны в городе для их легальной работы. В целом, интересующая Корнеева деятельность, по его словам, главным образом должна волновать правоохранительные органы.