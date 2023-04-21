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Новости 20:16

Силовики пришли в петербургскую школу, где ученикам подали закуску с червяком

фото ЗакС политика Силовики пришли в петербургскую школу, где ученикам подали закуску с червяком

Сотрудники петербургского управления Следственного комитета совместно с полицейскими и чиновниками из Роспотребнадзора 21 апреля навестили школу №575.

На неделе столовая этого общеобразовательного учреждения в Приморском районе получила известность в соцсетях благодаря видеозаписи, на которой был запечатлен червяк в тарелке с салатом. О визите силовиков сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В числе прочего, представители власти опросили руководство школы и сотрудников столовой. К каким-либо процессуальным решениям посещение правоохранителями школы пока не привело. Проверка обстоятельств скандального инцидента продолжается.

фото: ГСУ СК РФ по СПб / Telegram (скриншот)


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