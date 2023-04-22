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Новости 11:10

В Петербурге продлили режим работы фонтанов

фото ЗакС политика В Петербурге продлили режим работы фонтанов

Время работы большинства петербургских фонтанов продлили на один час. Об этом в день их открытия 22 апреля сообщает пресс-служба Смольного. Теперь вместо девяти часов их будут отключать в десять часов вечера. В субботу запустили 71 фонтан, тогда как всего на балансе у Водоканала числятся 113 фонтанов и фонтанных комплексов.

"Каждый из них неповторим, каждый – достопримечательность, место встреч и отдыха. Чтобы петербуржцы и гости города могли как можно дольше наслаждаться красотой фонтанов во время вечерних прогулок по городу, в этом сезоне решено продлить время работы водных сооружений", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На Первомай ожидается открытие еще пяти фонтанов. Речь идет об объектах в Петергофе, Сестрорецке и целых фонтанных ансамблях на Московской площади и площади Ленина. 

Наконец, в период Белых ночей, с конца мая по конец июля, 27 фонтанов будут работать до полуночи, а шесть фонтанов порадуют прохожих до двух часов ночи.

фото: пресс-служба Смольного


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