На юге Петербурга построят две новых школы

Чиновники из петербургского Госстройнадзора выдали разрешение на строительство двух школ в южной части города, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

В Пушкинском районе в обозримом будущем появится школа, рассчитанная на 550 учащихся. В ней создадут библиотеку и читальный зал, организуют столовую и два бассейна. Проект также включает в себя пространства для досуга и отдыха.

Будущая школа в Московском районе, которую возведут на Пулковском шоссе, вместит почти втрое меньше учеников – 200. В ней будут готовить исключительно учеников начальных классов. Образовательное учреждение оборудуют бассейном, компьютерными классами и помещениями для творчества.