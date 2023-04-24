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Беглов позвал белорусских учителей провести уроки памяти в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов позвал белорусских учителей провести уроки памяти в Петербурге

Власти Северной столицы пригласили белорусских учителей провести в школах города уроки памяти, посвященные убийству жителей Хатыни, сообщил в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов по итогам поездки в Минск. На прошлой неделе градоначальник побывал там с визитом, приуроченным к открытию Дней Петербурга.

"В апреле петербургские педагоги побывали в Белоруссии и провели уроки памяти, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Мы предложили, чтобы белорусские учителя провели у нас уроки памяти, посвященные трагедии Хатыни. Напомню, в марте 1943-го всех жителей этой деревни в Минской области сжигали заживо немцы и их подручные — бандеровцы из 118-го карательного батальона", — проинформировал радиослушателей губернатор.

Беглов добавил, что петербургская делегация пригласила белорусских блокадников посетить город в следующем году. "Мы пригласили белорусских блокадников приехать к нам в гости, чтобы вместе отпраздновать 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады", — сообщил он.

В ходе своего визита в Минск Беглов, среди прочего, говорил о важности белорусских тракторов для работы коммунальщиков Петербурга. В Смольном сообщали, что в скором времени в Петербурге должен появиться сервисный центр для ремонта белорусской техники.


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