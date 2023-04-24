Амосов отчитался о доходах за прошлый год

Депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов опубликовал 24 апреля в своем Telegram-канале сведения о доходах за 2022 год. Основным источником поступления финансов для него стала деятельность в городском парламенте.

Всего Амосов заработал в прошлом году 4,05 миллиона рублей, следует из его сообщения. Доход от работы в Заксобрании составил 3,1 миллиона рублей, еще 549 тысяч рублей ему принесла педагогическая и научная деятельность, а 314 тысяч рублей — страховая пенсия по старости. Вклады в банках обогатили депутата на 46 тысяч рублей, пособие по временной нетрудоспособности принесло ему еще семь тысяч рублей.

Парламентарий указал, что располагает 2/3 доли собственности на квартиру площадью 126 квадратных метров, автомобилем Mitsubishi Outlander и девятью счетами в российских банках на общую сумму почти 970 тысяч рублей и почти 6,5 доллара США.

Супруга Амосова заработала в прошлом году более 1,7 миллиона рублей, из которых почти 1,2 миллиона ей принесла работа в вузе. На сдаче недвижимости в аренду жена депутата заработала 341 тысячу рублей, еще 153 тысячи ей начислили в виде пенсий, а банковские вклады дали ей 47 тысяч рублей. В собственности у нее имеется два земельных участка и расположенный на них дом во Всеволожском районе Ленобласти, а также нежилое помещение в Петербурге. На трех счетах в банках у нее лежат более 2,2 миллиона рублей.

В этом году депутаты Заксобрания Петербурга представили сведения о доходах в "обобщенном" виде, о чем читайте в материале ЗАКС.Ру. При этом ряд парламентариев самостоятельно опубликовали сведения о доходах, а депутат Алексей Зинчук не ограничился этим и заодно поведал о том, на что тратил деньги.