Нечаев анонсировал законопроект против "серийных доносчиков"

Фракция "Новые люди" в Госдуме разработает инициативу, направленную против "серийных доносчиков", сообщил 25 апреля РИА "Новости" лидер партии Алексей Нечаев. По его словам, законопроект будет предполагать введение ответственности для таких граждан.

"Пора это прекратить. Как минимум, принять наш законопроект о декриминализации лайков и ввести ответственность для "серийных доносчиков". Чем быстрее мы это сделаем, тем меньше вреда доносчики принесут стране", — заявил депутат.

Нечаев пожаловался на "эпидемию доносов" в стране, масштабы которой вынуждают представителей Кремля комментировать происходящее. В частности, он упомянул реакцию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который накануне назвал доносы "отвратительными" и выразил пожелание, чтобы подобное к ним отношение сохранялось и впредь.

"По всей стране "добровольные помощники" стучат на соседей, артистов, блогеров, а то и просто на случайных прохожих. Под удар успели попасть не только оппозиционеры, но и герои СВО", — отметил Нечаев. По его словам, принятые для защиты государства законы по факту "стали способом сведения счетов" для ряда граждан.

В середине марта "Новые люди" подготовили законопроект о запрете преследования пользователей за лайки в соцсетях. В начале апреля замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал россиян сообщать спецслужбам об известных им случаях финансирования сограждан с территории Украины.

Во вторник стало известно о том, что в Москве полиция навестила местную жительницу по доносу ее матери. Причиной ее обращения к правоохранителям стала пацифистская позиция собственной дочери.