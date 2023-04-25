Дело в отношении православного блогера Курмоярова начали рассматривать заново

В Калининском районном суде Петербурга из-за замены судьи начали заново рассматривать уголовное дело в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова, которого обвиняют в распространении "фейков" о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Судья, которая до этого рассматривала дело, ушла в отпуск на неопределенный срок. На заседании 25 апреля Курмоярову продлили арест до 28 августа.

Сам подсудимый просил назначить ему меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Обвиняемый считает, что прокуратура не представила достаточных оснований для того, чтобы держать его в следственном изоляторе. Кроме того, он жаловался на проблемы со здоровьем. За время пребывания в СИЗО он 25 раз обращался к администрации учреждения с просьбами об оказании медпомощи, но его заявление были проигнорированы. Увидеться с врачами ему удалось лишь после направления жалобы в прокуратуру, однако лечить его так и не стали. Защитница Луиза Магомедова просила назначить ее доверителю запрет определенных действий или домашний арест, либо другую, более мягкую меру пресечения.

Напомним, Курмоярова арестовали летом 2022 года. Поводом для уголовного дела стали его высказывания о ходе специальной военной операции на Украине, которые он озвучивал в своем блоге "Виртуальный православный приход" на YouTube. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы. ЗАКС.Ру рассказывал историю Курмоярова.

В конце марта в Петербурге огласили первый приговор по статье о недостоверных сведениях о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Копателю Олегу Белоусову назначили 5,5 лет колонии. Также его признали виновным в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Сейчас в петербургских СИЗО находятся ещё пять человек, которых судят за военные "фейки".

Константин Леньков