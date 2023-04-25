"Прямую линию" вместо Беглова в апреле проведет Корабельников

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников ответит на вопросы горожан в эфире телеканала "Санкт-Петербург" 27 апреля, об этом сам чиновник сообщил в своем Telegram-канале. Он также отметил, что провести "прямую линию" ему поручил губернатор Александр Беглов.

"Вы можете спросить меня обо всем, что затрагивает курируемые мной направления - финансы, бюджет, госзакупки", - написал Корабельников.

Вопросы вице-губернатор будет заранее принимать в личных сообщениях "ВКонтакте" или по телефону 246-79-49. На "прямых линиях" администрации Петербурга обычно возможности пообщаться с чиновниками непосредственно в эфире петербуржцам не предоставляется. Вопросы горожан зачитывают ведущие.

Трансляция пройдет 27 апреля в 20:00 на канале "Санкт-Петербург" и в группе правительства города "ВКонтакте".

"Прямые линии" Смольный проводит ежемесячно. В 2023 году губернатор Петербурга Александр Беглов отвечал на вопросы петербуржцев только в январе. Затем его заменяли в эфире вице-губернаторы: Станислав Казарин в феврале и Ирина Потехина в марте.