Суд в конце мая рассмотрит иск справороссов из-за довыборов в Красном Селе

Красносельский районный суд принял к рассмотрению иск "Справедливой России — За правду" и кандидата в депутаты МО "Красное Село" Галины Симоненковой, сообщили в пресс-службе партии 26 апреля. Первое заседание состоится 24 мая.

Справороссы намерены оспорить отмену итогов голосования на участке № 1213 в поселке Хвойный, состоявшегося в ходе довыборов в муниципалитет в апреле. По мнению партийцев, из-за отмены результатов их кандидат не смогла победить в гонке, уступив место в муниципальном совете представительнице "Единой России".

Причиной отмены результатов голосования на участке было названо несоответствие количества бюллетеней количеству заявлений о выездном голосовании. Подобное решение вызвало недовольство в стане справороссов, лидер партии Сергей Миронов обещал обжаловать его в суде.

Подробнее об апрельских довыборах в муниципалитеты Петербурга читайте в материале ЗАКС.Ру.