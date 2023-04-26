Бельский: Мы мало говорим о достижениях правительства и губернатора Петербурга

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский поделился своими впечатлениями от выступления губернатора Александра Беглова в Мариинском дворце 26 апреля. По мнению председателя городского парламента, необходимо больше говорить о достижениях исполнительной власти.

"Я скажу честно, отчет губернатора был очень развернутый. Исходя из отчета губернатора, я понял одну простую вещь: мы достаточно мало говорим о тех достижениях, которые сделаны за небольшой период работы правительства и губернатора Санкт-Петербурга. А достижений достаточно много", - сказал Бельский журналистам.

С тем, что о проблемах нельзя молчать, спикер тоже согласился. Однако отчет Беглова показал, как много было сделано, добавил Бельский.

Напомним, губернатор выступил в ЗакСе с ежегодным отчетом о проделанной работе и ответил на вопросы парламентских фракций, получив в подарок шеврон "Ленинградского полка".