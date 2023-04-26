Кабмин стал реже нарушать сроки внесения проектов в Думу

В первом квартале 2023 года правительство стало в шесть раз реже нарушать сроки внесения проектов в Госдуму. Как сообщила пресс-служба кабмина, с начала года наблюдалось лишь три случая просрочек при внесении федеральных законов, при этом в прошлом году были сорваны сроки по 16 инициативам.

"В I квартале 2023 года правительство в шесть раз сократило случаи нарушения сроков внесения законопроектов в Государственную Думу — с 18,3 до 3,1 %", — сообщили в пресс-службе федерального органа.

Также в январе-марте органы госвласти ни разу не нарушили сроки подачи законопроектов, в то время как годом ранее не в срок были поданы 6 % законопроектов. За год количество случаев переноса сроков подачи проектов в парламент снизилось на 30 %.

Как уточнили в кабмине, подобных результатов удалось добиться благодаря оптимизации и автоматизации законотворческой деятельности.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил по этому поводу, что правительство намерено бороться за сокращение количества переносов в делопроизводстве. "При этом мы понимаем, что перенос не всегда означает нарушение и может иметь объективные причины. Поэтому задача в том, чтобы исключить случаи безосновательных сдвигов", — отметил он.