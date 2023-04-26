В дома на Петроградской стороне вернули электричество после коммунальной аварии

Сотрудники "Россетей" от "Ленэнерго" восстановили подключение домов к электросетям, находящимся в районе Петроградской набережной: перед этим в районе частично обрубили свет из-за технической аварии, информирует пресс-потребители получают электроэнергию, сообщили 26 апреля в компании.

Энергоснабжение пропало в зданиях, расположенных по улицам Рентгена, Чапаева, набережной Карповки, Каменноостровском проспекте и других улицах в районе 14:30 в среду, 26 апреля. Некоторым гражданам "повезло" застрять при этом в лифтах.

Параллельно на проблемы с электроподачей жаловались жители Невского района и Гражданского проспекта.