Гособвинение запросило 12 лет колонии экс-главе штаба Навального* в Уфе

Сторона обвинения в Кировском районном суде Уфы запросила 26 апреля 12 лет лишения свободы бывшей главе местного штаба Навального* Лилии Чанышевой, сообщил созданный в ее поддержку Telegram-канал.

Против активистки выдвинуты обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая создание экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ). Как сообщалось ранее, по сумме инкриминируемых статей ее могут осудить на срок до 18 лет.

Чанышева была задержана в ноябре 2021 года и отправлена в СИЗО по делу о создании экстремистского сообщества, с тех пор ей неоднократно продлевали срок содержания под стражей. В последний раз срок ареста ей продлевали в марте, тогда Мосгорсуд определил ей меру пресечения по середину августа. В середине марта стало известно о том, что ей разрешили одно свидание с мужем и родителями.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.