Лилии Чанышевой продлили арест почти на полгода

Мосгорсуд продлил срок нахождения под стражей для оппозиционного политика Лилии Чанышевой, которую преследуют по экстремистскому делу соратников Алексея Навального. Издание Sota со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко сообщает, что под стражей его подзащитная пробудет как минимум до 14 августа. Заседание о продлении меры пресечения сделали закрытым. Суд не удовлетворил очередное ходатайство защиты о смягчении предварительной меры.

Бывшей главе уфимского штаба Навального* в течение всего времени нахождения под арестом запрещено общаться с близкими. Макаренко рассказал, что Чанышевой и ее законным представителям не дали полностью ознакомиться с материалами дела. Юрист считает, что ее оправдание возможно только после смены нынешнего правящего политического класса в стране.

Чанышевой, арестованной в ноябре 2021 года, инкриминируют создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 282.1 УК), публичные призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК) и участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В общей сложности ей грозит до 18 лет заключения.

Фото: Telegram-канал Лилии Чанышевой

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.