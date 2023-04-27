В 2022 году петербуржцы направили почти 20 тысяч жалоб на неправильную парковку

В течение 2022 года петербуржцы отправили в комитет по транспорту свыше 18,5 тысяч жалоб на неправильную парковку. Ранее ведомство добавило подобную опцию на своём сайте, напоминает "Фонтанка".

"Больше всего заявок поступило от жителей Приморского района — 2245 шт.; Центрального района — 2049 шт.; Московского района — 1598 шт.", — отчитались с комтрансе.

Отдельно отмечается, что на подобные жалобы приходится всего лишь малая доля штрафов, которые впоследствии выписывают автонарушителям. Всего за нарушения в зоне знаков 3.27–3.30 "Остановка/стоянка запрещена" в течение прошлого года вынесли 711 тысяч постановлений, а на штрафстоянки увезли чуть более сотни машин.

Комитету по транспорту вверили полномочия по фиксации подобных нарушений в 2021 году. Ранее этим занималась ГИБДД.