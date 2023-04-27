В Петербурге задержали риелтеров по делу о принуждении к продаже собственности

Петербургские полицейские задержали несколько агентов по недвижимости, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Риелтерам инкриминируют принуждение клиентов к продаже долей в квартирах. Дело на них завели по ст. 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). По версии силовиков, злоумышленники действовали от лица официально зарегистрированного агентства. Среди них есть неоднократно судимые граждане.

По данным следствия, задержанных интересовали конфликтные ситуации в семьях, в которых родственники не могли договориться о разделе имущества. Клиенту предлагали выкупить его долю по заниженной цене. В случае успеха операции начиналось давление на других собственников с аналогичными предложениями: продать недвижимость дешевле ее рыночной стоимости. Для склонения новых клиентов к этому решению в ход шли, в частности, такие приемы, как заселение "маргинальных личностей" в соседние комнаты. Несколько раз оставшиеся в неблагополучном окружении жильцы соглашались на навязываемые злоумышленниками условия сделки. Подобная схема благодаря вмешательству полиции не сработала в домах на улице Савушкина, Гражданском проспекте, проспекте Солидарности и Большом проспекте Васильевского острова.

В ближайшее время риелтерам изберут меру пресечения, а заключенные ими сделки могут быть признаны недействительными.