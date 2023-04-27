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За одобрение теракта на Крымском мосту грузчик из Тверской области получил реальный срок

фото ЗакС политика За одобрение теракта на Крымском мосту грузчик из Тверской области получил реальный срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии жителя Тверской области Алексея Сухобокова, которого признали виновным в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК). Дело на него завели из-за выражения одобрения по поводу подрыва Крымского моста, который случился в октябре прошлого года.

Мнение фигуранта о теракте было выражено в частном разговоре, о чем сообщает проект Avtozak live. Решение суда полностью совпало с запросом государственного обвинения.

Преследование Сухобокова началось после жалобы в правоохранительные органы, поступившей от его коллег. До своего задержания осужденный работал грузчиком. Его делом занимались сотрудники ФСБ. На адвокатскую помощь фигуранту неравнодушные россияне вели сбор денег в интернете.

Взрыв на мосту через Керченский пролив случился утром 8 октября и привел к обрушению двух автомобильных пролетов. Официально сообщалось о троих погибших.


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