За одобрение теракта на Крымском мосту грузчик из Тверской области получил реальный срок

Второй Западный окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии жителя Тверской области Алексея Сухобокова, которого признали виновным в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК). Дело на него завели из-за выражения одобрения по поводу подрыва Крымского моста, который случился в октябре прошлого года.

Мнение фигуранта о теракте было выражено в частном разговоре, о чем сообщает проект Avtozak live. Решение суда полностью совпало с запросом государственного обвинения.

Преследование Сухобокова началось после жалобы в правоохранительные органы, поступившей от его коллег. До своего задержания осужденный работал грузчиком. Его делом занимались сотрудники ФСБ. На адвокатскую помощь фигуранту неравнодушные россияне вели сбор денег в интернете.

Взрыв на мосту через Керченский пролив случился утром 8 октября и привел к обрушению двух автомобильных пролетов. Официально сообщалось о троих погибших.