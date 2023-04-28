Эсеры выступили против продажи старинного здания типографии в центре Петербурга

Глава петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова заявила о своем несогласии с решением властей выставить на торги здание АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова". Через партийную пресс-службу она рассказала об обращении сотрудников, попросивших предотвратить сделку. Противники продажи здания, расположенного по адресу улица Правды, 15, утверждают, что его хотят реализовать по цене ниже рыночной. Сегодня объектом, который признан памятником, полностью владеет государство.

"Сотрудники пишут, что типография — это крупнейшее и единственное государственное предприятие по производству защищенной полиграфической продукции, начиная от печати акций и заканчивая бюллетенями для голосования", - сообщила Тихонова.

По ее мнению, Петербург рискует лишиться не только здания, но и коллектива профессионалов. Бывший депутат ЗакСа попросит вмешаться в ситуацию лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова.