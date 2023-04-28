В Петербурге задержали протестующую против вышек сотовой связи

На Комендантском проспекте в Петербурге жители организовали акцию против установки оборудования сотовой связи, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на одного из ее участников. Народный сход обернулся приездом полиции и задержанием одного человека. Протестующие оказались недовольны малым расстоянием от дома №34 до установленной накануне вышки. Они утверждают, что были нарушены правила монтажа подобной техники.

"Мачту поставил "Ростелеком". Она стоит на 30 метрах от дома. У "Билайна" разрешение на установку базовой станции 40 метров от дома. В общем, они сейчас хотят монтировать оборудование", - рассказал собеседник издания.

На акции собралось более десятка человек, выразивших свое недовольство в устной форме. Прибывшие полицейские попросили граждан покинуть территорию, после чего одна женщина отказалась подчиниться и была задержана. Ее увезли в отдел №86.

Отметим, что проблему вышек сотовой связи иногда обсуждают в стенах петербургского парламента.