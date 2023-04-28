Союз журналистов исключил из своих рядов двоих членов организации, признанных иноагентами

Союз журналистов России прекратил членство в своих рядах двух признанных иностранными агентами сотрудников СМИ из Карелии, говорится в сообщении на сайте организации. Речь идет о главе Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова* и члена правления СЖК Натальи Севец-Ермолиной**.

Вопрос об исключении обоих журналистов поднимался28 апреля на заседании секретариата СЖР. Глава организации Владимир Соловьев обвинил Чентемирова* в том, что тот якобы не занимался текущей деятельностью организации и по сути парализовал ее работу. Он также обвинил коллегу в том, что в 2022 году тот, еще находясь в России, будто бы отказался принимать в состав организации 14 журналистов, а после его выезда из страны карельское отделение не смогло поучаствовать в работе XIII съезда Союза журналистов, который состоялся в минувшем октябре.

Соловьев объявил, что новая редакция Устава СЖР позволяет исключать иноагентов из состава организации, однако каждое решение должно приниматься в индивидуальном порядке. Секретариат проголосовал за лишение Чентемирова* и Севец-Ермолиной** членства в организации. Последней поставили в вину, что она якобы забросила выполнение своих обязанностей члена правления регионального Союза.

"В течение ближайших трёх месяцев в Петрозаводске должна состояться конференция регионального отделения, на которой будет избран новый председатель", — говорится в сообщении на сайте СЖР.

О планах исключить Чентемирова* из состава СЖР Соловьев говорил 1 апреля — наследующий день после того, как Минюст признал его карельского коллегу иноагентом. Севец-Ермолина** получила свой новый статус ровно неделю назад.

*Минюст внес Георгия Чентемирова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Наталью Севец-Ермолину в единый реестр иноагентов

Фото: ruj.ru