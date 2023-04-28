В Петербурге обсудили отрегламентированных уличных музыкантов

Фото Константин Леньков

С 1 мая в Петербурге начнут действовать новые правила согласования выступлений уличных музыкантов. Им разрешат играть лишь в определенных местах. По этому случаю 28 апреля прошла пресс-конференция с участием главы комитета по культуре Федора Болтина, а также представителей музыкального сообщества.

Закон об организации выступлений артистов был принят Заксобранием Петербурга в конце 2022 года. В апреле районные администрации подготовили списки мест, где можно будет играть. Всего их было порядка двухсот. Они разделены по трем категориям: где можно играть без усилителей, с оборудованием до 500 ватт и более 500 ватт. Далеко не все излюбленные музыкантами площадки попали в "одобренный" перечень. Зато на окраинах, где не так много туристов и слушателей, артистам разрешили играть, например, на детских площадках. Тем, кто собирается использовать звукоусилительную аппаратуру, заявку необходимо подать за десять дней. Артистам, предпочитающие лишь акустику без ударных уведомить власти нужно за три дня.

Раньше деятельность артистов регулировал приказ губернатора "О рассмотрении уведомлений о проведении в Санкт-Петербурге культурно-массовых и спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест", утверждает председатель комитета по культуре Федор Болтин. ЗАКС.Ру общался с уличными артистами еще три года назад. Тогда музыканты рассказывали, что далеко не все желают согласовывать свои действия со Смольным.

По мнению чиновника, новая система лишь пойдет на пользу городу и артистам. Именно из-за последних и появилась идея урегулировать эту сферу. После пандемии коронавируса в комитет, по утверждению Болтина, стало поступать огромное количество уведомлений о выступлениях на том или ином месте. Заявители стали жаловаться, что им все чаще отказывают из-за того, что место уже кем-то занято. Новый сервис должен решить этот вопрос, уверен Болтин.

- Все было хорошо до того момента, когда сами уличные артисты не обратились к нам с абсолютно резонными вопросами. Они подают заявки на проведение своих мероприятий, много лет это уже много сделать через Госуслуги, но получают отказ. Отказы мотивированы очень просто, что место уже занято другим артистом. А как артисту, музыканту, аниматору, художнику понять, а занято это место или нет. Никакого публичного сервиса, который мог бы познакомить жителей города с той картой мероприятий, не существовало, - рассказал Болтин.

Жалобы приходят и от жителей, рассказал глава комитета - мамы не могут уложить спать своих детей из-за музыки, а в некоторых случаях исполнители мешают проведению религиозных мероприятий, от чего священнослужители просят чиновников повлиять на громких соседей. Болтин заявил, что после общения с представителями общественности, ТСЖ, руководителями социальных учреждений смогли определить подходящие места для выступлений. ЗАКС.Ру обратило внимание, что карта доступных мест для выступлений, размещенная на портале "Культура Петербурга", все же допускает игру возле церквей. Так, например, желающие смогут использовать звукоусилители мощностью до 500 ватт в Шушарах, в 50 метрах от Храма-часовни во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

Председатель комитета заявил, что нынешний перечень мест не окончательный. Из-за появления новых общественных пространств и строительства микрорайонов будут появляться новые согласованные участки. Отметим, пока перечень сокращается. После публикации перечня "согласованных" мест на всех точках вдоль Невского проспекта было запрещено использовать ударные и звукоусилительную аппаратуру. Позже площадки стали недоступны для "брони", а затем и вовсе пропали с карты. Изначально в проекте распоряжения администрации Центрального района было 12 мест, однако в подписанном документе их осталось лишь 4. Также исчезли точки на Сенатской и Исаакиевской площади, хотя и до этого для них требовалось "особое согласование". Также места для выступлений поредели в Василеостровском районе. Болтин, отвечая на вопрос ЗАКС.Ру, пояснил, что районные администрации продолжают работу над формированием списка.

- Загрузив те точки, которые они [районные администрации] предполагают, дальше идет рутинная процедура согласования этих точек с профильными органами. Если возникают те или иные вопросы, например, конкретный пример приведу. Районная администрация предлагает некий свер для выступления уличных артистов. Подают его нам в систему. Возникает резонный вопрос у коллег из комитета по благоустройству, какое число зрителей там возможно, если это камерное выступление - это одна история, а если приходит две-три тысячи человек, безусловно, уничтожается газон, уничтожается цветники. Такого рода вопросы как раз требуют дополнительной проработки. Поэтому, как вы видели скачки, одно появилось, другое исчезло - поверьте, то количество мест, которое первого числа будет - оно будет легализовано со всеми структурами, - добавил глава комитета.

Остальные спикеры лишь положительно высказывались о нововведениях. Фронтмен группы "Пилот" Илья Кнабенгоф заявил, что слова Болтина звучат "адекватно" и "здраво". Он уверен, что теперь между горожанами не будет конфликтов. Также он полагает, что это спасет артистов от криминала. "Очевидных минусов" формы он не видит, но допускает, что со временем недостатки у системы появятся.

- Мне кажется, все, что сейчас происходит, не даст возможности криминальным людям использовать этот момент, - заявил Кнабенгоф.

По его мнению, прежде некие "темные личности" якобы могли собирать деньги с уличных музыкантов, угрожая им расправой.

Его коллега, руководитель "Терем-Квартета" Андрей Константинов также поддержал закон, но отметил, что хотел бы разделить точки артистов по музыкальным жанрам. В историческом центре, например, не должно быть, по его мнению, навязчивой музыки, чтобы соответствовать культуре и духу города.

- На мой взгляд, все замечательно, но не хватает, наверное… Есть точки разные, я бы ограничил стилистически-музыкально. Вот здесь может звучать классика, эстрада, джаз, что-то такое легкое, а вот, например, андеграунд будет звучать в других местах. На Пушкинской, есть на Лиговском места, где это может звучать, - считает Константинов.

Болтин напомнил, что Смольный не собирается вмешиваться в репертуар артистов и не будет запрещать играть ту или иную музыку. Он подчеркнул, что артисты должны соблюдать федеральные нормы, к которым относится запрет на использование обсценной лексики.

Константин Леньков