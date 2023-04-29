В Петербурге завели дело из-за стрельбы по полицейским

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в сторону сотрудников правоохранительных органов в Московском районе Петербурга, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Злоумышленник был убит ответным огнем.

Инцидент случился в коммунальной квартире дома № 124 по Московскому проспекту. Полицейские прибыли на вызов накануне вечером, узнав, что 66-летний гражданин нарушает общественный порядок. После их появления мужчина достал гладкоствольное охотничье ружье и разрядил его не менее трех раз, направляя оружие в сторону силовиков. Его застрелили на месте происшествия.

Дело расследуется по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По сведениям издания 78.ru, регулярно злоупотреблявший алкоголем пенсионер ранил в плечо сотрудника МЧС.