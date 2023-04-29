Депутат Романов считает, что Путин опирается на парламентское управление

Представляющий Петербург депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал выступление президента Владимира Путина, накануне посетившего Таврический дворец по случаю Дня российского парламентаризма. Единоросс убежден, что законодатели представляют для Путина большую ценность.

"Нынешние парламентарии продолжают заложенные предшественниками традиции, представляя интересы и защищая права своих избирателей в органах управления. Президент опирается на его представительную ветвь", - высказался через собственную пресс-службу Романов о себе и о своих коллегах по Федеральному собранию.

В своем комментарии депутат также применил по отношению к власти эпитет "по-настоящему заботливая".

Отметим, что визит Путина в Петербург был перенесен. Первоначально он должен был состояться четверг 27 апреля, но день оказался занят беседами в режиме видеоконференции с президентом Турции. В Таврическом дворце Путин заявил о высокой политической конкуренции, по его мнению, существующей в современной России.