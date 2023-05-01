На Первомай коммунистов без флагов подпустили к Смольному

Петербургские коммунисты и члены других левых движений смогли провести мини-акцию на Первомай. Она приобрела форму возложения цветов к памятнику революционеру Владимиру Ленину возле здания городской администрации. Пресс-служба реготделения КПРФ пожаловалась на провокации со стороны силовиков.

Правоохранители согласились пропустить поклонников основателя СССР на территорию Смольного только при условии, что они не будут демонстрировать красные флаги. По завершении церемонии сторонники КПРФ, как пишет "Бумага", отправились раздавать воздушные шары на Невский проспект.

Напомним, что согласования массовых мероприятий на Первомай в Петербурге в 2023 году с чиновниками не случилось. Виной тому - коронавирусные ограничения, которые действуют уже больше трех лет. Коммунисты с запретом публично отмечать праздник весны и труда накануне не согласились. Протест был выражен и непосредственно во время акции.

"Эти флаги будут подниматься по всему миру", - заявил о красных знаменах депутат ЗакСа Дмитрий Дмитриев.

фото: КПРФ Ленинград / ВКонтакте