Суд снова прекратил дело по митинговой статье на градозащитника Мухина

Петроградский районный суд Петербурга 2 мая прекратил административное дело в отношении градозащитника Олега Мухина, которого собирались судить по статье о нарушении митингового законодательства (ч.2 ст. 20.2 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру сам Мухин. Это была вторая попытка полицейских привлечь активиста к ответственности за пикет в защиту дома Басевича, которому грозит почти полный снос ради строительства здания для нужд Академии танца Бориса Эйфмана.

На заседании сотрудник полиции, который составлял протокол, не смог объяснить, в какое время Мухин проводил несанкционированный пикет. Также силовик не смог назвать точный адрес, где проходила акция.

Ранее суд уже отказывался рассматривать протокол на Мухина, но полицейским удалось вернуть материалы дела на новый пересмотр в середине марта. Сама акция, которая заинтересовала правоохранительные органы, прошла в октябре 2022 года.

Напомним, градозащитники не первый год выступают против "реконструкции" дома Басевича. Добиться запрета на проведение работ через суд у активистов не получилось. В середине апреля более 150 петербуржцев, включая родственников создателей исторической постройки, обратились к Бастрыкину с просьбой защитить объект.

Константин Леньков