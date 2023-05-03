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Новости 18:57

Единоросс Ходосок сплел маскировочную сеть с главой Кронштадта

фото ЗакС политика Единоросс Ходосок сплел маскировочную сеть с главой Кронштадта

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок вместе с главой МО "Город Кронштадт"  Наталией Чашиной попрактиковался в плетении маскировочных сетей в местном Дворце молодежи. Видео с мастер-класса парламентарий разместил в своем Telegram-канале 3 мая. 

В своих соцсетях Ходосок уточнил, что эти сети отправят российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, чтобы маскировать вооружение, технику и различные сооружения. 

Напомним, в конце апреля в Петербурге прошел общегородской субботник, на котором, помимо уборки, занимались плетением подобных сетей и изготовлением окопных свечей. Мероприятия проходили под девизом "Все для победы". 

Ранее в парламенте пообещали открыть выставку, посвященную спецоперации. На ней будут представлены обломки ракет HIMARS. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Ходосок Александр Владимирович 
Чашина Наталия Фёдоровна 




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