Единоросс Ходосок сплел маскировочную сеть с главой Кронштадта

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок вместе с главой МО "Город Кронштадт" Наталией Чашиной попрактиковался в плетении маскировочных сетей в местном Дворце молодежи. Видео с мастер-класса парламентарий разместил в своем Telegram-канале 3 мая.

В своих соцсетях Ходосок уточнил, что эти сети отправят российским военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, чтобы маскировать вооружение, технику и различные сооружения.

Напомним, в конце апреля в Петербурге прошел общегородской субботник, на котором, помимо уборки, занимались плетением подобных сетей и изготовлением окопных свечей. Мероприятия проходили под девизом "Все для победы".

Ранее в парламенте пообещали открыть выставку, посвященную спецоперации. На ней будут представлены обломки ракет HIMARS.

Константин Леньков