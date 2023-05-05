Художницу Осипову могут перевести из реанимации

Состояние петербургской художницы Елены Осиповой не ухудшилось, в перспективе ее могут перевести в общую палату, передал 5 мая слова врачей депутат Заксобрания Борис Вишневский. Накануне стало известно о ее госпитализации в Мариинскую больницу с подозрением на инсульт.

"Всем, кто волнуется за Елену Андреевну Осипову. По информации врачей, состояние ее не ухудшилось, жизненно-важные центры не затронуты", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что при благоприятном развитии дел не исключена возможность перевода Осиповой из реанимационного бокса в общую палату.

Осипова известна своими плакатами на тему политики, с которыми она выходит на улицы Петербурга. В феврале полиция изъяла ее работы с выставки, устроенной в офисе петербургского "Яблока". Как объяснили в городской прокуратуре, правоохранители заподозрили, что содержание картин Осиповой может противоречить запрету распространения фейков о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ). В связи с этим назначена проверка и комплексная экспертиза, последняя должна продлиться до августа 2023 года.