Вишневский: Художница Осипова госпитализирована с подозрением на инсульт

Петербургская художница Елена Осипова госпитализирована в Мариинскую больницу, рассказал 4 мая депутат Заксобрания Борис Вишневский. По словам парламентария, у нее подозревают инсульт.

"Елена Андреевна Осипова срочно госпитализирована в Мариинскую больницу. Подозрение на инсульт", — написал Вишневский в своем Telegram-канале.

Осипова известна благодаря своим плакатам, с которыми она выходит на улицы Петербурга. Из-за своих акций она подвергалась задержаниям со стороны полиции, в очередной раз это случилось 24 февраля у Казанского собора. До этого правоохранители пришли в офис петербургского "Яблока", где проходила выставка Осиповой, и изъяли ее работы. Позже в городской прокуратуре сообщили об их проверке по статье о распространении фейков об армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ).

В апреле 2022 года Осипова стала почетным гражданином Милана благодаря своей гражданской позиции.

Фото: Константин Леньков