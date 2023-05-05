Обвинение закончило оглашать доказательства по делу документалиста Королева о "фейках"

В Выборгском районном суде Петербурга 5 мая состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении документалиста Всеволода Королева, которому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о распространении "фейков" о российской армии (ст. 207.3 УК). Прокурор огласил письменные доказательства обвинения, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Из документов представитель прокуратуры зачитала ответы на запросы из компаний-интернет провайдеров, акты осмотра страниц и прочее. Также озвучили, что было изъято во время обыска: тетради с записями, телефоны, компьютер, агитационные плакаты и поддержке политзаключенных, загранпаспорт и военный билет, а также различную технику.

Представитель ведомства озвучила приписываемые Королеву посты в социальных сетях, которые стали поводом для возбуждения уголовного дела. Вслед за высказываниями из спорных публикаций прокурор зачитала выдержки из официальных заявлений Министерства обороны.

Также прокурор заявила, что 6 июля 2022 года в ГУ МВД по Петербургу поступило заявление от челябинских коллег о ложных сообщениях про предполагаемое минирование торгового центра. Электронное письмо об угрозе, следует из озвученных материалов, якобы было отправлено с ящика, зарегистрированного на ip-адрес, который совпадает с местом проживания Королева. Это может послужить поводом для обвинения по статье о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК).

Следующее заседание назначили на 30 мая. На нем сторона защиты сможет представить свои доказательства, а также суд может допросить Королева.

Королева арестовали в середине июля 2022 года. На него завели дело из-за нескольких публикаций на личной странице "ВКонтакте", в которых упоминалась специальная военная операция.

Константин Леньков