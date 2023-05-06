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Новости 11:30

В Приморском районе Петербурга задержали двадцать мигрантов

фото ЗакС политика В Приморском районе Петербурга задержали двадцать мигрантов

Петербургские полицейские и омоновцы в ходе профилактического рейда по Приморскому району задержали двадцать иностранных граждан, не имевших при себе необходимых документов. Силовики обошли такие адреса, как 1-я Утиная улица, 1, Приморское шоссе, 4,  и Приморский проспект, 20. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, каждая из перечисленных локаций представляет собой жилой дом.

Всего проверке подверглись более шестисот мигрантов. Подавляющее их большинство, как выяснилось, пребывают в России на законных основаниях. Нарушителей в ближайшее время будут судить по административным протоколам.

Ранее на неделе 58 нелегалов из ближнего зарубежья задержали после рейда по Софийской и Калининской овощебазам. Наиболее грубых нарушителей закона пообещали в скором времени выдворить из страны.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)


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