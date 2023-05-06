В Петербурге по делу о взятке в миллион рублей арестовали бывшего полицейского

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего полицейского Олега Полижаева, которого обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, бывший начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности СУ УМВД по Приморскому району пробудет в следственном изоляторе как минимум до 3 июля.

По версии силовиков, фигурант получил через посредника один миллион рублей за непривлечение взяткодателя к юридической ответственности. Из этой суммы только 15 тысяч рублей были настоящими. Полижаева взяли с поличным. При задержании бывший полицейский сопротивлялся, пытался скрыться и уничтожить улики. К нему применили силу.

Свою вину Полижаев не признал и добивался домашнего ареста.