"Была уверена, что записку никто никогда не увидит": Последнее слово автора записки на могиле родителей Путина

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Прокуратура оценила записку на могиле родителей президента Владимира Путина в 3 года лишения свободы условно. Именно столько запросили для 61-летней Ирины Цыбаневой, которую судят с осени 2022 года по статье об осквернении мест захоронения по политическим мотивам. Никакого ущерба надгробию обвиняемая не причинила. ЗАКС.Ру пересказывает последнее слово Цыбаневой.

В Приморском районном суде Петербурга 10 мая заслушали последнее слово пенсионерки Ирины Цыбаневой, которая накануне 70-го дня рождения президента Владимира Путина осенью 2022 года решила оставить записку с негативными высказываниями про главу государства на могиле его родителей на Серафимовском кладбище. Это стало поводом для уголовного дела по статье об осквернении мест захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). Чаще по этой статье судят разрушителей надгробий, осквернителей воинских мемориалов.

Следователи решили, что Цыбанева с помощью записки выражает протест против президента и внешней политики. При этом ее действия в правоохранительных органах сочли нарушающими нормы общественной нравственности. "Политический" подтекст в деле значительно ужесточает возможное наказание по этой статье. В частности, она предусматривает лишение свободы на пять лет. Обвиняемая в суде рассказала, что не думала, что ее спонтанный поступок получит такой резонанс. Она надеялась, что никто не увидит эту записку.

- Мне 61 год, я вдова. Я не интересуюсь политикой и никогда не интересовалась, не состою ни в каких политических партиях, не состояла. На митингах никогда была и не собиралась никогда. После просмотра новостей меня накрыл страх. Он меня так сильно накрыл, что вообще я не могла с ним справиться, поэтому в этом моя основная вина. Я вообще плохо помню, как я это написала. Текста вообще не помню. Я осознаю, что поддавшись эмоциональному порыву совершила необдуманный поступок. Мне жаль, что мои действия могли кого-то ранить или задеть, прошу прощения. Это было спонтанное действие, а не спланированная акция, чтобы привлечь чье-то внимание. Про записку вообще никто не знал. Я не ожидала, что будет такой резонанс. Я была уверена, что записку никто никогда не увидит. Записка была свернута текстом внутрь, совсем не привлекала ничье внимание. Из-за травы ее было совершенно не видно. Она была в стороне от места захоронения. Вид места захоронения остался прежний, не изменился. Я не размещала провокационных плакатов, не портила памятник. К месту захоронения не прикасалась. Прошу вас принять справедливое решение, - заявила Цыбанева в последнем слове.

Помимо 3 лет условного лишения свободы прокурор попросил суд назначить Цыбаневой испытательный срок на 3 года и обязать ее не менять постоянное место жительство и не покидать Петербург без уведомления приставов, а также запретить приходить на Серафимовское кладбище.

Адвокат Вероника Карагодина, которая представляет интересы Цыбаневой, во время прений объясняла, что ее доверительница не имела умысла на оскорбление места захоронений. Она решила написать записку из-за депрессивного состояния, в котором находилась после просмотра новостей о специальной военной операции. Кроме того, формат выражения чувств в виде записки в тот момент ей показался допустимым, поскольку до этого Цыбанева не раз видела, как люди оставляют тайные послания в подобных местах, в частности, у часовни Ксении Петербургской на Смоленском кладбище.

- Она не без оснований полагала, что совершенное деяние не выходит за рамки православных традиций, поскольку записки на Смоленском кладбище, адресованные Ксении Петербургской, по умолчанию никто не читает, - рассказала Карагодина.

Адвокат подчеркнула, что записка носила тайный характер и не должна была стать предметом изучения правоохранительных органов. Предполагалось, что она размокнет и исчезнет со временем по "естественным причинам". То, что записка была воткнута в землю и присыпана землей, что подтверждено экспертизой, должно, по мнению защиты, подтверждать эту версию.

- После того как подзащитная покидает место захоронения, видно, что к могиле подходят другие люди. Даже группы людей. Никто их них не проявляет никаких реакций на месте захоронения, что было бы невозможным, если бы записка была расположена открыто и текст оказался бы доступен неограниченному кругу лиц, - добавила защитница.

Карагодина просила вынести оправдательный приговор. Она также просила учесть семейное положение и состояние здоровья Цыбаневой, содействие следствию, а также признательные показания в части авторства записки. Приговор огласят завтра, 11 мая.

Константин Леньков